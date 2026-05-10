رئيس جامعة بنها : رفع حالة الطوارئ لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، من خلال توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتجهيز القاعات والمدرجات واللجان بشكل كامل، وإعلان جداول الامتحانات بوقت كافٍ لضمان استعداد الطلاب، وتوفير بيئة مادية ونفسية آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات لضمان سيرها بدون أي مشكلات أو معوقات.



وأشار " الجيزاوى " إلى أنه تم التنسيق مع عمداء الكليات بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والتواجد وسط الطلاب للرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم، مؤكدا علي ضرورة انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان أيضا قبل بدء العملية الإمتحانية بوقت كافي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم إعلان رفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أية حالات طارئة خلال الامتحانات ، كما أنه تم توجيه عمداء الكليات بالجامعة بإعلان مدونة القواعد السلوكية في الامتحانات والتي تنطلق خلال الأيام المقبلة في إطار الحرص على تحقيق العدالة وتوفير بيئة مناسبة للجميع، والتي تضمنت مجموعة من التنبيهات والتوجيهات للطلاب لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر، والتي تضمنت، الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، وإحضار الكارنية الجامعي وإثبات الشخصية إلزامي.



كما تضمنت المدونة السلوكية الامتحانية، منع استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة غش داخل اللجنة، والتأكيد على الالتزام بالهدوء وعدم التحدث أثناء الامتحان، وأيضا التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح على ورقة الإجابة، وعدم تبادل الأدوات أو الأوراق بين الطلاب.