قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
" لسه الحكاية مخلصتش".. الزمالك عينه علي سيناريو تيزى أوزو أمام اتحاد العاصمة
الدفاع الروسية: أوكرانيا انتهكت الهدنة وشنت 676 هجوما على مواقع قواتنا
خبر سار لمرضى تليف الكبد.. الصحة: إدراج أدوية جديدة خفضت الوفيات لأكثر من 70%
الزمالك يطلب السعة الجماهيرية الكاملة أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية
أنت لها يا زمالك.. التاريخ يمنح الفارس الأبيض الأمل بعد سقوط الجزائر في نهائي الكونفدرالية.. اعرف التفاصيل بالأرقام
الرئيس السيسي يرحب بالرئيس ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية
الجيش الكويتي: تعاملنا مع عدد من المسيرات المعادية داخل مجالنا الجوي فجر اليوم
سقوط عصابة المضاربة بالبورصة للنصب على المواطنين في كفر الشيخ
الرئيس السيسي لـ ماكرون: أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط
للسيدات فقط.. الأتوبيس الترددي يطلق رحلات مخصصة للنساء أوقات الذروة
ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية
شوبير عن حكم الزمالك واتحاد العاصمة: كان هايل وكويس أوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس الإيراني: المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تجبرنا على الاستسلام أو التراجع

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تجبرهم على الاستسلام أو التراجع.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد في قطاعي الكهرباء والغاز، مؤكداً أن الاستهلاك غير المنضبط يفرض ضغوطاً كبيرة على البنية التحتية للطاقة ويهدد استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال اجتماع حكومي خُصص لبحث أوضاع قطاع الطاقة، حيث شدد على أن إيران تمتلك موارد طاقة كبيرة، إلا أن سوء الإدارة وارتفاع معدلات الاستهلاك المنزلي والصناعي خلال السنوات الأخيرة أديا إلى اختلال في التوازن بين الإنتاج والطلب.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط عاجلة لتحسين كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد في الشبكات.

وأوضح بزشكيان أن ترشيد استهلاك الطاقة لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح “ضرورة وطنية” لضمان استمرار توفير الكهرباء والوقود خلال فصلي الصيف والشتاء، اللذين يشهدان عادة ارتفاعاً كبيراً في الطلب.

كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الحكومة عبر تقليل الاستخدام غير الضروري للكهرباء والغاز، خصوصاً في أوقات الذروة.

في السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إيرانية رسمية إلى أن البلاد تواجه تحديات متكررة في قطاع الطاقة نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي، إلى جانب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية لمحطات التوليد وشبكات النقل.

كما تعمل الحكومة على توسيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تخفيف الضغط على المصادر التقليدية.

الولايات المتحدة إيران الرئيس الإيراني القاهرة الإخبارية بزشكيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

ارشيفيه

بعد أسابيع من الواقعة.. وفاة الأب المتهم بقتل نجله داخل محبسه بالمنصورة بعد تدهور حالته الصحية

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الاسكان الاجتماعي

شقق بأسعار مناسبة.. تفاصيل حجز الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين

بيزيرا

«هدف عالمي اتظلم».. سيف زاهر يعلق على إلغاء هدف بيزيرا أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

البرقوق

خلي بالك.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البرقوق

هانتا

القوارض السبب الرئيسي.. نصائح مهمة للوقاية من فيروس هانتا

المخروطة

طريقة عمل المخروطة باللبن والعسل

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد