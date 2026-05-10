تزامنا مع اقتراب موسم الحج.. غرامة مليون جنيه لمن ينفذ رحلات أداء المناسك بالمخالفة

تزامنا مع اقتراب موسم الحج، تتزايد الإجراءات التنظيمية لضبط رحلات أداء المناسك ومنع أي ممارسات غير قانونية، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق الحجاج وضمان التزام الجميع بالضوابط المعتمدة، مع توقيع غرامات رادعة تصل إلى 3 مليون جنيه على المخالفين.

طبقا للقانون ، تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شؤنه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها وتعتمدها اللجنة الوزارية.

عقوبات تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لحكم المادة "3" من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود المد.

عقوبات تزوير الكود التعريفي للمعتمر

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.