الاحتلال يكشف حصيلة عملياته.. عشرات الأهداف ومقتل أكثر من 10 من عناصر بـ“حزب الله”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات من “الفرقة 91” شنت خلال عطلة نهاية الأسبوع هجمات واسعة استهدفت أكثر من 40 موقعاً وبنية تحتية في جنوب لبنان، قال إنها تابعة لـ“حزب الله”.

وذكر الجيش، في بيان له، أنه تم اغتيال أكثر من 10 عناصر من الحزب، زاعماً أنهم كانوا ينشطون بالقرب من مواقع انتشار القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.

وأضاف أن الضربات شملت مباني وصفها بأنها “مستخدمة لأغراض عسكرية”، إلى جانب مخازن أسلحة ومنصات إطلاق ومواقع أخرى، مدعياً أنها كانت تستخدم في تنفيذ عمليات ضد قواته العاملة على الحدود.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في جنوب لبنان، والتي تضمنت خلال الأيام الأخيرة عشرات الغارات الجوية وعمليات قصف ونسف لمنازل في البلدات الحدودية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي.