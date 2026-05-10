اتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة يعلن موعد إقامة بطولة كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين عن إقامة بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2025-2026 خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري بمدينة السادس من أكتوبر في إطار خطة الاتحاد لدعم اللعبة وتوسيع قاعدة المنافسة بين الأندية المشاركة.

ووجه الاتحاد الدعوة الرسمية للأندية للمشاركة في البطولة المرتقبة التي ينتظر أن تشهد منافسات قوية بين الفرق الساعية لحصد لقب كأس مصر وسط تطور ملحوظ تشهده اللعبة خلال السنوات الأخيرة على المستوى الفني والتنظيمي.

موعد منافسات كأس مصر

ومن المقرر أن تصل الفرق المشاركة يوم 21 مايو على أن تنطلق المباريات رسميًا يوم 22 مايو وتستمر حتى يوم 24 من الشهر نفسه بينما تغادر البعثات صباح يوم 25 مايو عقب انتهاء البطولة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة تحمله تكاليف الإقامة بالكامل للفرق القادمة من المحافظات بشرط الإقامة في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك في إطار حرص مجلس الإدارة على توفير أفضل الأجواء التنظيمية وضمان نجاح البطولة بالشكل الذي يليق باللعبة وأبطالها.

كما أوضح الاتحاد أنه سيتم الإعلان عن الجدول التفصيلي للمباريات خلال الأيام المقبلة إلى جانب الكشف عن قائمة اللاعبين المعتمدين والمصنفين المشاركين في البطولة.

وشدد الاتحاد على ضرورة إرسال الأندية خطابات رسمية بأسماء اللاعبين غير المصنفين الراغبين في المشاركة تمهيدًا لخضوعهم لعملية التصنيف الطبي والفني قبل انطلاق المنافسات، حيث تقرر تواجد لجنة التصنيف يوم 22 مايو بداية من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وتأتي بطولة كأس مصر ضمن خطة الاتحاد لتطوير كرة السلة للكراسي المتحركة، وزيادة الاحتكاك بين اللاعبين، واكتشاف عناصر جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية خلال البطولات القارية والدولية المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضورًا قويًا من الأندية المشاركة، في ظل حالة المنافسة الكبيرة التي أصبحت تميز بطولات كرة السلة للكراسي المتحركة داخل مصر، مع تطلع الجميع لتقديم مستوى قوي وخطف اللقب في واحدة من أبرز بطولات الموسم.