قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنوفية يجبر بخاطر طالب ويوقع له بكراسته
قرار حكومي بضم الدكتور إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا
ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا
توقيت غريب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026
عقوبات قوية منتظرة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد أحداث مباراة الزمالك
بكري: ماكرون يعكس صورة مصر الآمنة والمستقرة
آسيا تواجه تهديدا مزدوجا من حرب الشرق الأوسط وظاهرة النينيو على الطاقة والغذاء
واشنطن تجلي 17 راكبًا من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا وتخضعهم للمراقبة 42 يومًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل انطلاقها غدا|ننشر صور تجهيزات لجان امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس

لجان امتحانات الترم الثاني
لجان امتحانات الترم الثاني
ياسمين بدوي

أكدت الإدارات التعليمية أنه تجرى حاليا استعدادات مكثفة في المدارس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، التي من المقرر أن تنطلق غدا بالمواد غير المضافة للمجموع بالاضافة الى التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، صور تكشف  الاستعدادات النهائية في المدارس ، لإستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026.

وتضمنت الاستعدادات:

  • الانتهاء من أعمال النظافة العامة داخل المدارس والفصول ودورات المياه بشكل كامل.
  • تجهيز اللجان الامتحانية وإعداد كشوف الطلاب وتعليقها على أبواب الفصول.
  • تجهيز الديسكات ووضع أرقام الجلوس وأسماء الطلاب عليها بصورة واضحة ومنظمة.
  • الانتهاء من تجهيز الكنترولات ومراجعة جميع الأعمال المتعلقة بها.
  • سرعة الانتهاء من رصد أعمال السنة والمراجعات النهائية للدرجات.
  • التأكيد على توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس.
  • متابعة جاهزية الإدارات المدرسية والتأكيد على الانضباط الكامل أثناء فترة الامتحانات.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

كما تشهد المدارس غدا الاثنين الموافق 11 مايو 2026 ، إنطلاق امتحانات الترم الثاني 2026 في المواد غير المضافة للمجموع 

ومن جانبها أعلنت مديريات التربية والتعليم الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية ، جدول امتحانات الترم الثاني 2026 في المواد غير المضافة للمجموع 

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع بالقاهرة والجيزة


جدير بالذكر أنه في محافظة القاهرة وبحسب ما تم إعلانه من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، فمن المقرر أن تعقد امتحانات الترم الثاني 2026 في المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي 1 و2 يونيو

 وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه من المقرر أن تجرى امتحانات الترم الثاني 2026 في المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو، وكذلك تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال نفس الفترة.

وفي محافظة الجيزة ، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، انه من المقرر أن تعقد امتحان مواد المستوي الرفيع لجميع المراحل من يوم الأثنين ١١ / ٥ / ٢٠٢٦ إلي يوم الأربعاء ١٣ / ٥ / ٢٠٢٦ 

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه من المقرر أن تعقد امتحانات المواد خارج المجموع للمرحلتين الابتدائية والإعدادية: من الاثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026 ، وللمرحلة الثانوية: من الاثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026.

وقالت مديريات التربية والتعليم : يتم امتحان المستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات بمعرفة المدرسة و وفق الجدول المرسل من ادارات المدارس الرسمية للغات بالمديريات التعليمية  ، وذلك خلال اليوم الدراسي ، تحت اشراف التوجيه

وأضافت مديريات التربية والتعليم : يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية بالمرحلة الابتدائية حصول الطلاب على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة للفصلين الدراسيين معا وفق القرار الوزاري 231 لسنة 2025

امتحانات الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني امتحانات التقييمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

الزمالك

بعد خسارة الزمالك .. «الغندور»: الكونفدرالية تساوي 40 بطولة دوري و100 كأس

جنيهات ذهب

فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

ترشيحاتنا

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة

نسبة تنفيذ 80 %..تفاصيل مشروع وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بالخانكة في القليوبية

أزمة معرض الرباط للكتاب بالمغرب

أزمة شحن كتب معرض الرباط تكشف فشل اتحاد الناشرين .. تأخر وصول الكتب المصرية لـ المغرب .. خسائر مالية وتسويقية كبيرة

بين الزيادة السكانية وضغوط التنمية| 109 ملايين نسمة في مصر.. وخبراء: الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية

مولود كل 15 ثانية.. الساعة السكانية بمصر تسجل رقما مرعبا.. والصعيد الأعلى انجابا

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد