مسئول عسكري إيراني يقدم تقريرًا لخامنئي حول جاهزية الجيش والحرس الثوري

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن علي عبد الله، رئيس الأركان المركزية لقيادة «خاتم الأنبياء» للطوارئ، زار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وقدم له تقريرًا بشأن مستوى جاهزية القوات المسلحة الإيرانية.



وذكرت هيئة الإذاعة الإيرانية أن التقرير تناول استعدادات مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية في الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الجيش، والحرس الثوري، وقوات الأمن، وحرس الحدود، ووزارة الدفاع، وقوات الباسيج.

ونقلت الهيئة عن عبد الله تأكيده أن «المقاتلين على أهبة الاستعداد للتصدي لأي أعمال عدائية من جانب الأعداء»، مشددًا على أنه «في حال وقوع أي خطأ استراتيجي أو عدوان أو هجوم، سيتم التعامل معه بسرعة وحزم».