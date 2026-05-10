الشهر العقاري يوقف أي معاملات أو تصرفات تتعلق بأراضي الأمير مصطفى عبد المنان.. اعرف الحكاية

جاء قرار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإصدار منشور فني برقم 8 لسنة 2026، وذلك لإيقاف أي معاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضى الخاص بوقف الأمير مصطفي عبد المنان المقسمة على 3 محافظات هى الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وفى حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو الإدارة ضرورة إضافة عبارة "ولا يسرى هذا التوكيل في أى إجراء يتعلق بالأراضى محل حجة وقف الأمير عبد المنان.

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

هذا القرار أثار التساؤل حول شخصية الرجل وارثه.. وفي هذا التقرير نجيب على هذا التساؤل

الأمير مصطفى عبد المنان هو شخصية تاريخية وأمير اللواء السلطاني وهي رتبة عسكرية رفيعة عُرف بثرائه وامتلاكه لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وارتبط اسمها بواحد من أكبر وأقدم الأوقاف الخيرية في مصر، حيث قرر الأمير مصطفى عبد المنان التبرع بأرض مساحتها 420 ألف فدان كأرض وقف، يستخدم ريعها في الإنفاق على المصالح العامة والفقراء وذلك قبل 440 سنة من الآن.

ويقسم الوقف الخاص بالأمير مصطفي عبد المنان على 3 محافظات تمثل ما بين 6 إلى 7% من الأراضي الزراعية في مصر وهى محافظة دمياط بمساحة أرض 89831 فدانا وفى محافظة الدقهلية بمساحة أرض 73965 فدانا وفى محافظة كفر الشيخ بمساحة أرض 256830 فدانا.