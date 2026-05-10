بركان ساكن.. رسالة مثيرة للجدل من أفشة

أثار محمد مجدي أفشة لاعب الاتحاد السكندري الجدل برسالة غامضة يتحدث بيها عن رزق الانسان ونظرة الناس للهدوء والصمت.

وكتب أفشة من خلال حسابه الشخصي إنستجرام : “ الناس فاكرة هدوئك ضعف، وميعرفوش إنك بركان ساكت بمزاجك، فاكرين إنك لما تعدي بمزاجك تبقى مش شايف، وانت شايف كل حاجة وساكت عشان الكبير كبير بعقله مش بلسانه، فاكرين إنك لما تساعد من غير مقابل تبقى ساذج، وانت عارف إن الرزق على الله ومحدش بياخد رزق حد”.

وكان أثار أحمد حسن الجدل بتصريحات جديدة حول مستقبل لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، بعد انتهاء فترة إعارته.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “أفشة سيعود للأهلي بعد نهاية إعارته في الاتحاد.. والمدرب الجديد سيحسم مصيره”.