طالبة بصيدلة المنصورة تشارك في برنامج دولي بالتعاون مع اتحاد جامعات البحر المتوسط

شاركت الطالبة هايدي عوض أحمد السيد نور، طالبة الامتياز بكلية الصيدلة – برنامج الصيدلة الإكلينيكية، في برنامج دولي للتميز الأكاديمي والتبادل المعرفي بدول البحر المتوسط، والذي نظمته حَرَم الجامعات العربية المتوسطية خلال شهر مايو ٢٠٢٦، بمدينتي روما ونابولي الإيطاليتين، بالتعاون مع اتحاد جامعات البحر المتوسط، وبمشاركة نخبة من طلاب الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من مختلف دول البحر المتوسط.

وجاء اختيار الطالبة للمشاركة في البرنامج بعد اجتيازها مراحل ترشيح واختيار تنافسية، ضمن مجموعة محدودة من الطلاب المشاركين من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون الممثلة الوحيدة لجامعة حكومية مصرية ضمن المشاركين في البرنامج، بما يعكس المستوى الأكاديمي المتميز لطلاب جامعة المنصورة، وقدرتهم على تمثيل الجامعة بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

وأشاد رئيس جامعة المنصورة، بالمشاركة المتميزة للطالبة في هذا البرنامج الدولي، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على الانخراط في البرامج الأكاديمية والتدريبية الدولية، بما يسهم في بناء شخصياتهم العلمية وتنمية قدراتهم التنافسية، ويعزز حضور جامعة المنصورة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف أن ما يحققه طلاب الجامعة من مشاركات وإنجازات خارجية يعكس جودة العملية التعليمية والبيئة الأكاديمية الداعمة للإبداع والتميز.

واكدت الدكتورة منال عيد، عميدة كلية الصيدلة، أن مشاركة الطالبة في البرنامج تمثل نموذجًا مشرفًا لطلاب الكلية، وتعكس ما يتمتع به طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية من مستوى علمي متميز وقدرة على التفاعل مع القضايا الدولية المعاصرة.

وأشارت إلى حرص الكلية على دعم الطلاب للمشاركة في الفعاليات والبرامج الدولية التي تسهم في صقل خبراتهم الأكاديمية والمهنية، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتعاون والتبادل المعرفي مع مختلف المؤسسات التعليمية حول العالم.

وشهد البرنامج تنفيذ عدد من ورش العمل والجلسات التدريبية المتخصصة التي تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتحديات العابرة للحدود في منطقة البحر المتوسط، إلى جانب مناقشات تفاعلية حول التعاون الدولي وصنع السياسات، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين، بما يسهم في تعزيز مهارات القيادة والتفكير النقدي والعمل متعدد الثقافات لدى المشاركين.

كما تضمنت الفعاليات زيارات ميدانية إلى المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعاصمة الإيطالية روما، إضافة إلى زيارة وزارة الخارجية الإيطالية، حيث اطّلع المشاركون على آليات العمل داخل المؤسسات الدولية والدبلوماسية، بما يعزز خبراتهم في مجالات التعاون الإقليمي والدولي.