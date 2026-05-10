عامل ينهي حياته في إمبابة لرفض زوجته الرجوع إليه

أقدم عامل على إنهاء حياته شنقًا داخل مسكنه بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب مروره بأزمة نفسية وخلافات أسرية مع زوجته، عقب رفضها العودة إليه.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة عامل مشنوقًا داخل شقته بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة العامل معلقة بواسطة حبل داخل إحدى الغرف.



وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، لخلافات متكررة مع زوجته وتركها منزل الزوجية، وعندما حاول إعادتها رفضت العودة، ما دفعه للدخول في حالة صعبة انتهت بإقدامه على التخلص من حياته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.