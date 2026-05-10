أبو العينين: الحروب عبر التاريخ لم تحقق استقرارا دائما أو منتصرا حقيقيا

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إن تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة لن يتم إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، باعتبار ذلك الحل الوحيد القابل للاستمرار.

دعم دولي واسع

وأوضح أن هذا التوجه لا يعبر عن رؤية فردية، بل يحظى بدعم دولي واسع، حيث أيدت أكثر من 160 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدة أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار دون حل سياسي عادل.

الصراعات في الشرق الأوسط

وأضاف أن استمرار الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك ما يحدث في عدد من الدول مثل إيران ولبنان وسوريا؛ يعكس خطورة غياب الحلول السياسية، مشددًا على أن الحروب عبر التاريخ لم تحقق استقرارًا دائمًا أو منتصرًا حقيقيًا.

العودة إلى طاولة المفاوضات

وأكد أن التجارب التاريخية تثبت أن العودة إلى طاولة المفاوضات هي الطريق الوحيد لإنهاء النزاعات، مشيرًا إلى أهمية التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن الخطابات الشكلية، والتركيز على حلول واقعية تحقق السلام والتعايش بين الشعوب.



مسار واضح قائم على الحوار

وشدد على ضرورة التمسك بمسار واضح قائم على الحوار، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.