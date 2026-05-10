خروجي للدكتور بيقلقني لو سيبت ابني.. سالي عبد السلام تكشف إحساسها بالذنب كأم

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، كشفت خلاله عن جانب من مشاعرها اليومية كـ"أم"، متحدثة عن إحساس الذنب الذي يلازمها، حتى عند الخروج في أبسط الأمور.

وقالت سالي في الفيديو: «كل ما أنزل، حتى لو رايحة للدكتور، بقى ضميري يأنبني، مع إني سايبه هارون ابني مع أهلي، وبلاقي صوت ورايا بيقول: هوِّني على نفسك يا امرأة.. الناس كلها كده ولَّا أنا بس؟»، في إشارة إلى حالة التوتر النفسي التي تمر بها بعض الأمهات عند الانشغال عن أطفالهن.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الفيديو، حيث عبّروا عن تضامنهم معها ومشاركتها نفس الشعور، مؤكدين أن هذا الإحساس شائع بين الأمهات خاصة في مراحل الطفولة المبكرة للأطفال.

معاناة سالي عبدالسلام قبل الولادة

وكانت قد كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها قبل ولادتها الأولى، والتي أثارت حالة من القلق بين متابعيها خلال الفترة الأخيرة.



وأوضحت أنها وضعت مولودها الأول “هارون”، مشيرة إلى أن الولادة جاءت بشكل غير متوقع، بعدما تدهورت حالتها الصحية بصورة سريعة، ما اضطر الأطباء للتدخل بشكل عاجل.



وأضافت أن الأزمة بدأت بارتفاع شديد في ضغط الدم، إلى جانب ظهور زلال في البول، وهي مؤشرات خطيرة قد ترتبط بالإصابة بتسمم الحمل، الأمر الذي استدعى متابعة طبية دقيقة وسريعة للحفاظ على سلامتها وسلامة الجنين.



وأشارت إلى أن الفريق الطبي قرر إجراء ولادة مبكرة بشكل فوري، بعد تزايد المخاوف من حدوث مضاعفات، خاصة مع عدم استقرار حالتها واستمرار ارتفاع ضغط الدم.



ورغم صعوبة التجربة، أكدت سالي عبد السلام أن حالتها الصحية تحسنت بعد الولادة، موجهة الشكر لكل من دعمها، واصفة ما مرت به بأنه كان من أصعب اللحظات، لكنها انتهت بسلامة لها ولطفلها.



وتعد هذه الحالة من المضاعفات المعروفة خلال الحمل، حيث يمثل تسمم الحمل خطرا على الأم والجنين، ويحتاج إلى تدخل طبي سريع لتفادي أي مضاعفات محتملة.