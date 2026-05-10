هل ظهر فيروس هانتا بمصر.. مستشار الرئيس للصحة يرد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن الموقف العالمي حتى الآن عن إصابات بأعداد محدود من فيروس هانتا، مضيفاً أن هذا المرض قديم وليس جديد وينتقل من الحيوان.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن وهناك 10 حالات مصابة بالفيروس الجديد، مشيرا إلى أن فترة الحضانة للمرض من اسبوع إلى 10 أيام.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إلى أن مصر لم يظهر فيها أي حالات مصابة بهذا الفيروس هانتا، مؤكدا أن الدولة تتخذ إجراءات قوية لهذا الأمر.