محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الاثنين محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 24781 لسمة 2025، جنايات عين شمس.



وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من نهاية عام 2010 وحتى 11 أبريل 2024، المتهم الأول تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهم الأول تهم تمويل جرائم الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بان وفر أموالا وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بان روجوا للانضمام لجماعة داعش وأفكارها الداعية لاستخدام العنف بالقول والكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.