خبير أمني عراقي: لا وجود لقاعدة إسرائيلية في العراق وما حدث كان تشويشًا واعتراضًا لصواريخ

أكد الخبير الاستراتيجي والباحث في الشؤون الأمنية العراقية فاضل أبو رغيف، أنه لا توجد أي قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل العراق، نافيًا ما تم تداوله في بعض التقارير حول هذا الشأن.

وقال أبو رغيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن ما حدث تمثل في عمليات إنزال وتشويش لاعتراض بعض الصواريخ الإيرانية، مشيرًا إلى أن الواقعة جرت في مناطق صحراوية بين محافظتي النجف وكربلاء.

وأضاف أن قوة عسكرية عراقية تحركت باتجاه مجموعة عسكرية كانت متواجدة بشكل غير معلن، إلا أنه تم إطلاق النار عليها، ما أسفر عن وقوع إصابات وخسائر في صفوف القوات العراقية.

تضارب الروايات

وتابع الخبير الأمني أن هذه المعلومات يجب التعامل معها بحذر شديد، في ظل تضارب الروايات وعدم صدور بيانات رسمية تفصيلية حتى الآن.

