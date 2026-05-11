تاتو الأسد.. لقاء الخميسي تثير الجدل في الجيم

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، مقطع فيديو لها داخل "الجيم" أثار حالة من الجدل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام بسبب إطلالتها الجريئة.

وظهرت لقاء في صالة الجيم بتاتو على شكل "أسد" رسمته على ظهرها كما ارتدت ملابس رياضية سوداء .



وفي سياق آخر أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها أو يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " فيس بوك " أو إنستجرام والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معها بشكل قانوني يمنتهى السرعة.