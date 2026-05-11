قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض موازنة 2026/2027.. وتعظيم الموارد لدعم التنمية الخضراء
ناصر ماهر يعتذر لحسام وإبراهيم حسن ويؤكد: جاهز لتمثيل منتخب مصر
تجديد حبس عاطل بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء بالجيزة
تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بحصر أعداد التلاميذ المستفيدين من وجبات التغذية المدرسية
مكسب كبير.. فرج عامر يدافع عن زيزو بعد تراجع مستواه مع الأهلي
«الاستثمار» تدفع بكفاءات قانونية جديدة لدعم التشريعات الجاذبة للاستثمار
لاعب يصعب تقييمه.. تصريحات مثيرة من طارق السيد عن شيكوبانزا
اليوم.. وزير الزراعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في البحيرة لحضور فعاليات احتفالية ميكنة حصاد القمح
وزير الزراعة يوقع بروتوكولا للتحسين الوراثي وتكويد الماشية بالتعاون مع الخدمة الوطنية والقطاع الخاص
عبادة تجعلك في حفظ وأمان الملائكة.. علي جمعة ينصح بها
هل يعفى الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية حال نشر معلومات خاطئة.. القانون يجيب
الهلال الأحمر يطلق القافلة 193 لدعم أهالي غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل يعفى الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية حال نشر معلومات خاطئة.. القانون يجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

حدد قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، آليات دقيقة لإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بتصحيح ما تنشره من معلومات خاطئة، مؤكداً على حق ذوي الشأن في تصويب ما يخصهم من أخبار خلال مدد زمنية واضحة وإجراءات ملزمة.

ونصّت المادة 22 من القانون على أن يلتزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول بنشر أو بث التصحيح – دون مقابل – خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام طلب التصحيح، أو في أول عدد أو أول بث يخص الموضوع ذاته، أيهما أسبق، وبما يتناسب مع مواعيد الطباعة أو البث.

وشددت المادة على أن يقتصر التصحيح على المعلومات المتعلقة بطالب التصويب، وأن يتم نشره بالطريقة ذات الإبراز التي ظهرت بها المعلومات الخاطئة.

كما أوضحت المادة ذاتها أن نشر أو بث التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية إذا استوجب الأمر.

طلب التصحيح

من جانبها، حدّدت المادة 23 حالتين يحق فيهما للمؤسسة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح، وهما:

وصول طلب التصحيح بعد مرور 30 يوماً على النشر أو البث.

إذا كانت المؤسسة قامت مسبقاً بتصحيح المعلومات من تلقاء نفسها قبل تسلّم الطلب.

وألزم القانون المؤسسات بالامتناع عن نشر أي تصحيح إذا تضمن جريمة أو مخالفات للنظام العام أو الآداب أو ما يخالف أحكام القانون.

وأكد التشريع أنه في حال امتناع الوسيلة الإعلامية عن نشر التصحيح خلال المواعيد المحددة، يكون لذوي الشأن الحق في التظلم لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لضمان بث أو نشر التصحيح.

وكان قد وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين رسالة إلى الجمعية العمومية وإلى جموع الصحفيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وجاء نص رسالته في اليوم العالمي لحرية الصحافة تحية لكل صحفي يدافع عن الحرية.

تحية لكل صحفي يصر على كشف الحقيقة.

تحية لكل صحفي يحمل أمانة الكلمة ويلتزم بمواثيق المهنة، ويؤدي عمله بمهنية، ويعبر عن الناس رغم التحديات.

تحية لكل صحفي دفع ويدفع ثمن دفاعه عن الحق والحقيقة والحرية.

تحية للصحفيين الفلسطينيين، واللبنانيين الصامدين في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الوحشية، الذين علّمونا معنى أن تكون صحفيًا مهنيًا وحرًا، لقد أرسلوا بصمودهم ودمائهم الزكية رسالة لكل كارهي الحرية وأعدائها: أن الصحافة الحرة سلاح في يد الأوطان.

تحية لأكثر من 260 صحفيًا فلسطينيًا شهيدًا، و22 صحفيًا لبنانيًا ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم المهني، ودفعوا ثمن انتصارهم للحقيقة، ودفاعهم عن حرية شعوبهم، والتصدي للهمجية الصهيونية من دمائهم.

في هذا اليوم، لا يزال حلمنا قائمًا بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأي، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية.

ما زال حلمنا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وإغلاق هذا الملف المؤلم.

معلومات خاطئة رئيس التحرير بث التصحيح طلب التصحيح مواعيد الطباعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

وحدات سكنية

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل بدون أخطاء

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

القلب

احذرها فورا… هذه الأشياء تضر صحة القلب

كيس رقائق البطاطس

دراسة تفجر مفاجأة.. تناول كيس رقائق البطاطس يوميا يصيبك بهذا المرض

بوسي

بوسي تخطف الأنظار بجمبسوت جينز في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد