الحكومة توافق على مناقشة طلبي مناقشة عامة

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار هاني حنا وزير الشؤون النيابية علي مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول من اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ بشان استيضاح سياسية الحكومة للتوسع في إنشاء المدارس اليابانية والثاني من النائبة ولاء هرماس بشأن استيضاح سياسية الحكومة لتأمين الثانوية العامة.

وكان المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ قد وجه أستفسر الحكومة بشان استعدادها مناقشة طلبي المناقشة العامة من عدمه خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس ، وهو ما رد عليه الوزير بأن الحكومة على استعداد لمناقشة طلبي المناقشة العامة بهذه الجلسة.

وقال المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس أنه يري أن مقدمي طلبي المناقشة العامة متواجدين بالجلسة ودعا مقدمي طلبي المناقشة لعرض طلبي المناقشة العامة علي المجلس.