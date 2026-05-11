إلهام أبو الفتح
اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية: فتح السوق العراقي أمام بيض المائدة المصري بعد رفع الحظر رسميًا

ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن فتح السوق العراقي أمام صادرات بيض المائدة المصرية، وذلك عقب إعلان الحكومة العراقية رسميًا رفع الحظر المفروض على استيراد بيض المائدة من كافة دول العالم، بما يتيح بدء التصدير الفوري للمنتج المصري إلى العراق.
 

رفع الحظر العراقي
 

أعلنت الحكومة العراقية عن رفع الحظر السابق المفروض على استيراد بيض المائدة من جميع الدول، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز انسيابية حركة التجارة.
 

فتح التصدير الفوري
 

وبناءً على القرار والذى حصل “ صدى البلد”  على نسخة منه ، أصبح بإمكان المصدرين المصريين البدء بشكل فوري في تصدير بيض المائدة إلى السوق العراقي، بما يفتح مسارًا جديدًا أمام الصادرات المصرية.
 

فرص تصديرية واعدة
 

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لزيادة نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الطلب المتنامي على المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية.
 

تعزيز تنافسية المنتج
 

وأشار المجلس إلى أن فتح السوق العراقي يعكس ثقة متزايدة في جودة بيض المائدة المصري وقدرته التنافسية، بما يدعم خطط التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

