صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي 21.4 مليار دولار في مارس الماضي

قال البنك المركزي المصري إن تداعيات الصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أثرت على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية منذ منتصف فبراير 2026.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير السياسات النقدية، أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي تراجع إلى 21.4 مليار دولار في مارس 2026 مقابل 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025.

كما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 5.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026 مقابل 12.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، نتيجة تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى استمرار تحسن أداء قطاعي السياحة وقناة السويس خلال الربع الأول من 2026، بما يعكس محدودية انتقال آثار الصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي حتى الآن.