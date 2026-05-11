الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أشرف فايق يعلن عن كتابة جزء ثان من فيلم الزمهلاوية

أشرف فايق
أشرف فايق
أحمد إبراهيم

أعلن المخرج أشرف فايق عن تقديمه جزء ثان من فيلمه "الزمهلاوية" الذى حقق نجاحا كبيرا فى جزئه الأول، لكن حتى الآن لم يدخل في حيز التنفيذ.

وقال أشرف فايق خلال لقائه ببرنامج "الكورة فن" الذى تقدمه الإعلامية دينا سليم على راديو ON Sport F.M: "في الوقت اللي اتعمل فيه فيلم "الزمهلاوية" جالي اكتر من عرض لإنتاج جزء تاني ومن ضمنهم من 3 رجال أعمال أصحاب عزت أبو عوف، والجزء التاني اتكتب وبتطور فيه ماذا لو احنا رجعنا للناس دي بعد كل الفترة دي إيه اللي حصل، وكتبت فيلم عن قصة حياة محمد صلاح وبطولة محمد صلاح هذا اللاعب الأسطورة".

أشرف فايق يكشف كواليس فيلم الزمهلاوية 

وتحدث أشرف فايق عن الجزء الاول من الفيلم قائلا : "وأنا بصور الفيلم ألتراس أهلاوي كان مستاء جدا مني عشان قلت الزمهلاوية، قلتلهم أنا تحت أمركم سموا الفيلم الأهلي الأول، أنا جبت اسم الفيلم من عبد الحليم حافظ في برنامج "عالناصية" لما سألته أنت أهلاوي ولا زملكاوي أنا زمهلكاوي، دا أذكى حاجة اتقالت في الدنيا عشان ميخسرش الجمهور".

واضاف أشرف فايق: "الفيلم مكتوب قبل تنفيذه بـ10 سنين، كان في أكتر من 7 جهات إنتاج كانت عايزة تعمله، أنا كنت عايز اتكلم عن التعصب في كرة القدم مش عند الأهلي والزمالك بس عند كل الفرق ولما جيت أنفذ الفيلم في لاعيبة كرة أنا كنت عايزهم في الفيلم اترعبوا زي حازم إمام احترمته جدا قالي بشكل واضح "مش بتاعتي"، حازم إمام بالنسبة للزمالك الرمز أه في عمرو زكي وجمال حمزة اللي عملوا الفيلم أنا كنت عايز حازم إمام، كنت عايز عماد متعب ومنفعش، وفي لاعيبة مضوا العقد وخافوا قبل التصوير، اتفقت مع محمد شوقي وعمرو زكي وعصام الحضري وباقي اللاعيبة أننا نقعد نعمل إعداد للمثل لكن فجأة سافروا واحترفوا برا فكانوا بيجولي هربانين في الراحة اليومين، فغيرت الخطة ومقعدتش معاهم ومرنتهم ومعملوش بروفات، كنت بتعامل مع كل لاعب على شخصيته الحقيقية، الحضري بالتحديد أنا كتبتله المشهدين بتوعه بشكل ساخر عشان أصالح الجمهور اللي كان زعلان من الحضري، وبكى وقت التصوير لما قال أنه مهربش وكان عنده طموح للاحتراف، أما عمرو زكي بلدوزر وعشوائي لدرجة أنه في مشهد من المشاهد قرر لوحده أنه يغني لعمرو دياب وسبته يغني".

وفيلم "الزمهلاوية" من بطولة عزت أبو عوف وصلاح عبد الله وهالة فاخر وانتصار وأحمد عزمي وبشرى ونرمين ماهر ولارا وطلعت زين ووحيد سيف وحسن مصطفى وعدد كبير من الممثلين بجانب نجوم كرة القدم: جمال حمزة وعمرو زكي وخالد بيبو ومحمد شوقي وأحمد سمير فرج وعصام الحضري.

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
