ضبط تشكيل إجرامي بتهمة التنقيب عن الذهب بقنا وبحوزتهم المضبوطات بـ50 مليون جنيه

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى يضم 25 عنصر إجرامى لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب فى قنا.



تفاصيل القضية

جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن خام الذهب فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (25 عنصر إجرامى "8 منهم يحملون جنسية إحدى الدول") بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وإدارة وتشغيل مواقع للطواحين المستخدمة فى طحن أحجار الكوارتز الناتجة عن التنقيب بالمنطقة الجبلية المتاخمة بالظهير الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرع أحد عناصر التشكيل ، وضبط باقى العناصر.. وضبط بحوزتهم (مدفع أر بى جى - 2 رشاش متعدد - 10 بنادق آلية – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 2 كيلو جرام لمخدر الشابو – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 13 طاحونة "المستخدمين فى نشاطهم الإجرامى .. تم إزالتهم" - حفار – 7 سيارات نقل - 7 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية" – المعدات والأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (50) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.