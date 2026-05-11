قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأكبر حمولة بضائع صب في تاريخه.. ميناء دمياط يستقبل السفينة العملاقة YANG FAN
3 شهور حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لهؤلاء بسبب فيسبوك | تفاصيل
الجيش الإسرائيلي: حبس جنديين بتهمة الإساءة لتمثال السيدة العذراءفي لبنان
موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
تحرك برلماني لإعادة النظر في ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
الكشف عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا
أقامها ماكرون وروتو.. الرئيس السيسى يشارك في مأدبة عشاء تكريما للرؤساء المشاركين بقمة أفريقيا فرنسا
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يفاجئ الجميع : أنا بريء
مدبولي: أصحاب المصانع أكدوا قيمة برنامج دعم الصناعة والتصدير
إدراج مراكز شباب جديدة بالخطة الاستثمارية للدولة
أولوية أفريقية مُلحة| وزير الخارجية: موقف مصر ثابت في دعم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن
نهائي كأس مصر.. اتحاد الكرة يرسل ميدالية بديلة إلى محمد الشيبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا: استقرار لبنان واحترام سيادته ركيزتان أساسيتان للأمن الإقليمي

فرنساولبنان
فرنساولبنان
أ ش أ

 أكدت فرنسا أنه منذ اندلاع الحرب في و، تواصل العمل بكل جهد إلى جانب "هذا البلد الصديق"، مشددة على أن استقراره واحترام سيادته يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن الإقليمي.

وذكر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية - في بيان، اليوم /الاثنين/ - أن وزير الخارجية جان-نويل بارو أعلن، خلال زيارته إلى بيروت في 19 مارس الماضي، تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 17 مليون يورو لتلبية احتياجات المدنيين النازحين بالشراكة مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية لبنانية وفرنسية.

وأوضح البيان أنه منذ مارس 2026، قام مركز الأزمات والدعم (CDCS) التابع للوزارة، بالتنسيق الوثيق مع السلطات اللبنانية، بنقل نحو 100 طن من المساعدات الطبية والمعدات الأساسية إلى بيروت لصالح النازحين.

وأضاف: أنه، بفضل الجسور الإنسانية التي أُقيمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم تسيير أربع رحلات شحن جوي في 12 مارس و23 أبريل و4 مايو، إضافة إلى الرحلة المنفذة اليوم، حيث جرى تسليم المساعدات إلى وزارة الصحة اللبنانية وعدد من المستشفيات والجهات الإنسانية الشريكة لفرنسا.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات والمشروعات التي يمولها مركز الأزمات والدعم في لبنان تتيح تقديم مساعدات حيوية للأسر المتضررة من الحرب، في قطاعات متعددة تشمل الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتعليم، والحماية والمأوى.

فرنسا الحرب لبنان العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

بيطري الشرقية

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد