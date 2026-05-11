فرنسا: استقرار لبنان واحترام سيادته ركيزتان أساسيتان للأمن الإقليمي

أكدت فرنسا أنه منذ اندلاع الحرب في و، تواصل العمل بكل جهد إلى جانب "هذا البلد الصديق"، مشددة على أن استقراره واحترام سيادته يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن الإقليمي.

وذكر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية - في بيان، اليوم /الاثنين/ - أن وزير الخارجية جان-نويل بارو أعلن، خلال زيارته إلى بيروت في 19 مارس الماضي، تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 17 مليون يورو لتلبية احتياجات المدنيين النازحين بالشراكة مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية لبنانية وفرنسية.

وأوضح البيان أنه منذ مارس 2026، قام مركز الأزمات والدعم (CDCS) التابع للوزارة، بالتنسيق الوثيق مع السلطات اللبنانية، بنقل نحو 100 طن من المساعدات الطبية والمعدات الأساسية إلى بيروت لصالح النازحين.

وأضاف: أنه، بفضل الجسور الإنسانية التي أُقيمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم تسيير أربع رحلات شحن جوي في 12 مارس و23 أبريل و4 مايو، إضافة إلى الرحلة المنفذة اليوم، حيث جرى تسليم المساعدات إلى وزارة الصحة اللبنانية وعدد من المستشفيات والجهات الإنسانية الشريكة لفرنسا.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات والمشروعات التي يمولها مركز الأزمات والدعم في لبنان تتيح تقديم مساعدات حيوية للأسر المتضررة من الحرب، في قطاعات متعددة تشمل الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتعليم، والحماية والمأوى.