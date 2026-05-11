ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 11 مايو 2026 ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 40 جنيهاً خلال تعاملات اليوم، وذلك بالتزامن مع صعود سعر الأونصة العالمية مجدداً فوق مستوى 4730 دولاراً، وسط زيادة الإقبال على المعدن النفيس في الأسواق العالمية، مع استمرار حالة الترقب والتوتر التي تهيمن على الأسواق المالية العالمية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 مايو 2026 وفقاً لآخر تحديث على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 8009 جنيهات للجرام للبيع، و7948 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 21 اليوم (الأكثر تداولاً): 7005 جنيهات للجرام للبيع، و6955 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 6004 جنيهات للجرام للبيع، و5961 جنيهاً للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم (وزن 8 جرامات من عيار 21): 56,040 جنيهاً للبيع، و55,640 جنيهاً للشراء

وشهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم ارتفاعاً ملحوظاً، بعد أن كان عيار 21 الأكثر تداولاً قد تراجع بنحو 15 جنيهاً خلال تعاملات أمس الأحد، ليعاود الصعود بقوة اليوم الاثنين.

أسعار الذهب عالمياً

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب مع عودة الأونصة للتداول أعلى مستوى 4730 دولاراً، حيث سجل سعر الذهب عالمياً اليوم الاثنين 11 مايو 2026 نحو 4761.88 دولاراً للعقود الفورية، مدعومة بتزايد المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية العالمية.

أسعار الذهب اليوم

كما يراقب المستثمرون عن كثب قرارات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الذهب كملاذ آمن مقابل الأصول الأخرى ذات العائد الثابت مثل السندات والأذون.

الذهب كملاذ آمن في أوقات التقلبات

يواصل الذهب جذب اهتمام المستثمرين حول العالم باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة وأكثرها تداولاً في أوقات التقلبات الاقتصادية والسياسية، ما يدعم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً في الأسواق العالمية والمحلية.

وتأتي هذه الزيادة في الطلب على الذهب بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط (بين الولايات المتحدة وإيران)، إلى جانب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته السلبية على الأسواق المالية وأسعار العملات.

سعر المصنعية يختلف من محل لآخر

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب هي أسعار الجرام بدون إضافة قيمة المصنعية أو الدمغة، حيث تختلف قيمة المصنعية والدمغة المضافة على هذه الأسعار بحسب كل محل صاغة ونوع العيار وجودة التصنيع.

وتتراوح قيمة المصنعية غالباً بين 150 و300 جنيه للجرام الواحد، كما تختلف من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر،  وتزيد نسبة المصنعية كلما كان التصميم أكثر تعقيداً والمشغولات الذهبية أكثر تفصيلاً ودقة.

أسعار الذهب

الأوقية وحدة القياس العالمية للذهب

وتستخدم الأوقية (Ounce) كوحدة أساسية ومعتمدة عالمياً في قياس وزن الذهب وتداوله في البورصات العالمية، سواء للحُلي أو السبائك أو العملات الذهبية، وتزن الأوقية الواحدة نحو 31.1 جرام من الذهب الخالص عيار 24.

وتتأثر أسعار الأوقية العالمية بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها: تحركات مؤشر الدولار الأمريكي، وقرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى (خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي)، والمخاطر الجيوسياسية، والتوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وحركة أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الذهب أن تستمر حالة التذبذب والارتفاع التدريجي في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من العوامل التالية:

  • استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط والعالم
  • توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال النصف الثاني من العام
  • ضعف مؤشر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى
  • زيادة طلب البنوك المركزية العالمية على شراء الذهب لتنويع احتياطياتها

ومع ذلك، ينصح الخبراء المواطنين الراغبين في شراء الذهب سواء للادخار أو الزينة، بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة والاستعلام عن المصنعية بشكل مسبق قبل الشراء، والتعامل مع محلات الصاغة الموثوقة والمرخصة، وتجنب شراء الذهب في فترات الارتفاع الحادة والانتظار حتى تستقر الأسعار نسبياً.

