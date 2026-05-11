محمد حجازي : قمة أفريقيا – فرنسا تعكس توسع الشراكة واهتمامًا باقتصاد القارة السمراء

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن فرنسا تظل شريكًا تاريخيًا واستراتيجيًا مهمًا للقارة الأفريقية، خاصة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

وقال حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة ”، أن انعقاد قمة “أفريقيا–فرنسا” في نيروبي ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكسان اتساع نطاق الشراكة الفرنسية مع القارة وعدم اقتصارها على الدول الفرانكفونية.

دعم جهود تحقيق عدالة أكبر للدول النامية

وأشار إلى أن القمة تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بمشاركة واسعة من القادة ورجال الأعمال، إلى جانب دعم جهود تحقيق عدالة أكبر للدول النامية داخل النظام الاقتصادي العالمي.