افتتاح قاعة باسم الراحل ياسر صادق بحضور نجوم الفن في ليلة وفاء |تفاصيل

تستعد نقابة المهن التمثيلية، برعاية دكتور أشرف زكي، لافتتاح القاعة الكبرى التي تحمل اسم الفنان الراحل ياسر صادق، وذلك مساء الخميس 14 مايو 2026، في احتفالية فنية وإنسانية تقديرا لمسيرته الفنية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لما قدمه الفنان الراحل من إسهامات بارزة في المسرح والسينما والدراما المصرية، حيث ترك بصمة واضحة في وجدان جمهوره وزملائه عبر مشوار فني طويل.

تنطلق فعاليات الحفل بعرض فيلم تسجيلي من إخراج الأستاذ كريم الشحري، يستعرض محطات مهمة من حياة ومسيرة الفنان ياسر صادق، بمشاركة عدد من نجوم الفن من جيله وأصدقائه وتلاميذه.

ويقام الحفل في نادي نقابة المهن التمثيلية بالجيزة، برئاسة الفنانة القديرة عايدة فهمي، وسط حضور متوقع لعدد كبير من الفنانين وصناع الدراما والشخصيات العامة، في أمسية تُجسد قيمة الوفاء والتكريم الحقيقي لمن أثروا الحياة الفنية.