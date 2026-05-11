مستشار وزير السياحة الأسبق: تشييد مبانٍ أسمنتية أمام معبد كلابشة في أسوان أمر لا يصح

علق وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الأسبق، على تشييد مبانٍ أسمنتية أمام معبد كلابشة في أسوان.

وقال وليد البطوطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "التصريح الذي صدر لهذه المباني، صدر بإنشاء غرفة أمن، وغرفة تذاكر".

وتابع وليد البطوطي: “هناك طفرة في ملف الآثار المصرية، وهي أعمال تطوير وتحديث”.

ولفت إلى أن إزالة المباني من أمام معبد كلابشة في أسوان تحتاج إلى قرار سيادي“، مضيفا أن ”بناء مبانٍ أسمنتية أمام معبد كلابشة أمر لا يصح، وكان يمكن أن يتم إنشاؤها بعيدا عن الأماكن الأثرية".