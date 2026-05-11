هشام الحلبي: الصين قد تدفع نحو تهدئة الأزمة بين إيران وأمريكا

أكد اللواء طيار أركان حرب الدكتور هشام الحلبى مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد؛ في ظل امتلاك طهران أوراق ضغط مؤثرة، أبرزها التأثير على الملاحة في مضيق هرمز، بما ينعكس على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة.

وقال هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الصين قد تلعب دورًا مهمًا في احتواء الأزمة ودفع الأطراف نحو التهدئة والحلول الدبلوماسية، بينما تستفيد روسيا من استمرار التوترات الدولية.

ملف الطاقة

ولفت إلى أن المصالح الاقتصادية المتشابكة تجعل أي تصعيد عسكري واسع مكلفًا لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن واشنطن ترتبط بمصالح استراتيجية في المنطقة، سواء في ملف الطاقة أو حماية خطوط الإمداد الحيوية.