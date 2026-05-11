نعى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، الشيخ هشام خالد، شيخ معهد شبرا الخيمة الأزهري، الذي وافته المنية اليوم، بعد حياةٍ حافلةٍ بخدمة الأزهر الشريف والإخلاص في نشر رسالته، شاهدا للفقيد الراحل باعتزازه بأزهريته، ومسارعته إلى فعل الخير.

الشيخ أيمن عبدالغني ينعى شيخ معهد شبرا الخيمة الأزهري

وقدم فضيلته خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، داعيا الله أن يجعل ما قدمه من عملٍ صالحٍ وعلمٍ نافعٍ في ميزان حسناته، {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}".

يذكر أن الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، استقبل طيب زار عبدالرحمن، المدير العام للأوقاف الدينية بمحافظة أربيل بالعراق، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التعليمي والدعوي، ودعم نشر الفكر الأزهري الوسطي المعتدل.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني خلال اللقاء أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم العملية التعليمية لأبناء العراق، مشيرًا إلى أن العراق يحظى بـ30 منحة دراسية بالأزهر الشريف، في إطار رسالة الأزهر العالمية لخدمة الطلاب الوافدين ونشر منهجه القائم على الوسطية والاعتدال.

وقال فضيلته: «نحن مع كل ما يدعم التعليم الأزهري في العراق، ونشد على أيديكم لحرصكم على نشر الفكر الأزهري الوسطي المعتدل»، لافتًا إلى وجود ستة مبعوثين ضمن البعثة الأزهرية بالعراق، يقومون بدور علمي ودعوي مهم في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح.

من جانبه، أعرب طيب زار عبدالرحمن والوفد المرافق له عن خالص تقديرهم للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، ومؤكدين حرصهم على توسيع آفاق التعاون مع الأزهر والاستفادة من خبراته العلمية والدعوية في خدمة المجتمع العراقي.