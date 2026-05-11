تهريب 61 ألف لتر.. الرقابة على تداول المنتجات البترولية تضبط مخالفات جديدة

واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، حملات الرقابة الدورية على محطات الوقود والمستودعات بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار متابعة حركة تداول المنتجات البترولية وضبط أي محاولات للتلاعب أو الاتجار غير المشروع بالوقود المدعم.

وأسفرت الحملات الرقابية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2026 عن ضبط كميات من الوقود المهرب بلغت نحو 61 ألف لتر، بتكلفة تقديرية على الدولة تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه.

ففي محافظة مطروح، تمكنت الحملات من ضبط محطة وقود تعمل دون أي تراخيص، حيث تبين قيام صاحبها بخلط منتجات بترولية داخل خزانات أرضية أمام منزله .

كما تم ضبط سيارة صهريجية أثناء تحميل كمية بلغت 15 ألف لتر، وتم التحفظ على السيارة والمادة البترولية المضبوطة، فيما فر السائق هارباً ، وأثناء توجيه السيارة لتفريغ الكمية المضبوطة بإحدى شركات القطاع بالسويس، تنفيذاً لتوجيهات النيابة العامة، فوجئ أعضاء اللجنة بتعقب المتورطين للسيارة باستخدام جهاز تتبع تم تركيبه بها مسبقاً، ومحاولة مطاردتها بالأسلحة. وتمكن أعضاء اللجنة من اللجوء إلى نقطة تمركز أمني على طريق السويس، حيث جرى فصل جهاز التتبع واستكمال إجراءات التفريغ، وتسليم السيارة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي محافظة الغربية، أسفرت الحملات عن ضبط 46 ألف لتر من المنتجات البترولية، شملت بنزين 80 وبنزين 92 وسولار، في 7 محطات وقود، وذلك على خلفية الاشتباه في التلاعب بالأرصدة والتصرف في الكميات بغرض البيع في السوق السوداء.

كما واصلت اللجنة المركزية متابعة المواقع التي سبق ضبك مخالفات بها، حيث جرى فحص حركة التداول بأحد مستودعات الجنوب، سبق ضبط تشكيل بداخله لبيع كميات من المنتجات البترولية لحسابهم مقابل مبالغ مالية،وكشفت المراجعة عن وجود كميات تزيد على 270 ألف لتر من البنزين والسولار كزيادة عن الرصيد الدفتري وغير مثبتة بالسجلات، تمهيداً لخروجها بشكل غير مشروع، إلى جانب وجود عجز في بعض المنتجات الاستراتيجية. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العناصر المتورطة.

كما رصدت الحملات مخالفات في تداول منتج البوتاجاز بمحافظة المنوفية، تمثلت في التصرف في 300 أسطوانة بوتاجاز منزلية و70 أسطوانة تجارية في أحد المخازن، رغم أنها مقررة للصرف للمواطنين، وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما راجعت اللجنة 40 محطة وقود بمحافظات القليوبية ودمياط والغربية والشرقية والبحيرة والإسكندرية، وأسفرت المراجعة عن ضبط عدد من المخالفات، من بينها تلاعب إحدى محطات الوقود بمحافظة القليوبية في عيار مسدس بنزين 92، بما يؤدي إلى نقص قدره 2 لتر و350 مللي في كل صفيحة سعة 20 لتراً.

كما تضمنت الملاحظات رصد هوايات غير مطابقة تمثل خطورة نتيجة ربط وصلات كهربائية بها، ومهمات إطفاء منتهية الصلاحية، وتوصيلات كهربائية عشوائية، ولوحات كهرباء غير مؤمنة، إلى جانب وجود مواد إعلانية سيئة المظهر وأرضيات بحاجة إلى تطوير.

وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع التلاعب، مع إخطار شركات التسويق المعنية بسرعة تلافي الملاحظات الفنية ومخالفات السلامة .

