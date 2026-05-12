أحمد شديد قناوي: لاعبو الأهلي مش مركزين في الماتشات وتفكيرهم بيزنس

أكد أحمد شديد قناوي نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعبي الأهلي الحاليين لا يركزون على المباريات، وكل ما يشغلهم هو البيزنس الخاص.

وقال شديد قناوي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: اللاعيبة مريحه دماغها في الأهلي.. بس أنا بقول ليهم لو مشيتوا من الأهلي الناس مش هتفتكركم.

وأضاف: محمد شوقي وعلاء ميهوب هما الأقرب انهم يمسكوا مدير الكرة في الأهلي، ووليد صلاح الدين مقصرش مع الأهلي.



وتابع: المشكلة في اللاعيبة مش في المدرب وآدم وطني مش شايف الأهلي مش شايف أنه بيتكلم عن الأهلي.

وواصل: برادلي الوحيد اللي اقتنع بيا في المنتخب.. كنت ببقى احتياطي في الأهلي وبروح أبقى أساسي في المنتخب.