أحمد صبيحة: وقعت أول عقد على باب نادي النصر بسبب الجلباب البلدي



كشف أحمد صبيحة، لاعب نادي إنبي، كواليس بداياته الصعبة في كرة القدم، مؤكدًا أن أول عقد وقّعه مع نادي النصر كان خارج أسوار النادي بسبب منع والده من الدخول لارتدائه الجلباب البلدي.



وقال صبيحة، خلال ظهوره في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، عبر قناة صدى البلد، إن والده كان يخشى عليه من مستقبل كرة القدم، وكان يطالبه بالبحث عن عمل ثابت أفضل من اللعب، موضحًا أنه اضطر للعمل في مجال المبيعات لفترة من أجل توفير المال إلى جانب مشواره الرياضي.

وأضاف صبيحة أن والديه دخلا في نوبة بكاء فور ظهوره الأول على شاشة التلفاز بقميص النصر، معتبرًا تلك اللحظة من أهم المحطات في حياته.

كما أشار إلى أنه لفت الأنظار خلال اختبارات النادي بعد تدخل قوي على أحد اللاعبين، لتبدأ بعدها رحلته الحقيقية في عالم كرة القدم.