فريق هيثم حسن.. ريال أوفييدو يهبط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني

تأكد رسميًا هبوط فريق ريال أوفييدو إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد موسم واحد فقط من صعوده إلى الدوري الإسباني، وذلك عقب تعادل رايو فاييكانو مع جيرونا، ليتسع الفارق إلى 10 نقاط قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

وشهدت الجولة الـ35 من الليجا تعادل ريال أوفييدو سلبيًا أمام خيتافي، في اللقاء الذي شارك فيه الدولي المصري هيثم حسن أساسيًا قبل استبداله خلال أحداث المباراة.

أوفييدو أول الهابطين رسميًا

وتجمد رصيد ريال أوفييدو عند 29 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ليصبح أول الفرق التي تأكد هبوطها رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، بعد فشله في تقليص الفارق مع مراكز البقاء.

ومن المقرر أن يواجه ريال أوفييدو نظيره ريال مدريد يوم الخميس 14 مايو على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.