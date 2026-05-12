رايا يتصدر سباق القفاز الذهبي في أوروبا.. ومنافسة شرسة بين كبار الحراس

واصل الإسباني ديفيد رايا، حارس أرسنال، تصدر قائمة الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك، بعدما نجح في الخروج بشباك نظيفة خلال 17 مباراة، ليقترب من التتويج بالجائزة للموسم الثالث على التوالي.

رايا يتصدر والمنافسة تشتعل

وبحسب شبكة “Planet Football”، جاء الفرنسي جان بوتيز، حارس كومو الإيطالي، في المركز الثاني برصيد 17 مباراة بشباك نظيفة، بينما احتل الصربي ميل سفيلار، حارس روما، المركز الثالث بـ16 مباراة.

وجاء السويسري يان سومر، حارس إنتر ميلان، في المركز الرابع بعدما حافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، يليه الإسباني جوان جارسيا حارس برشلونة، والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان بـ14 مباراة لكل منهما.

كما شهدت القائمة حضور الفرنسي مايك ماينان حارس ميلان، والسويسري جريجور كوبيل حارس بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى ميشيل دي جريجوريو حارس يوفنتوس، وماركو كارنيسيكي حارس أتالانتا.

ويواصل ديفيد رايا تقديم مستويات مميزة مع أرسنال، بعدما لعب دورًا بارزًا في العديد من المباريات الحاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في أوروبا خلال الموسم الحالي.