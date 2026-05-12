بلومبرج: إدارة ترمب تقرر طرح 53 مليون برميل نفط لكبح ارتفاع الأسعار

أفادت وكالة بلومبرج بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرر طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياطي النفطي لكبح ارتفاع الأسعار بسبب الحرب.

و من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع المستمر منذ نحو 10 أسابيع ​مما أودى بحياة الآلاف وأوقف حركة تجارة الطاقة.

وعندما سُئل ترامب عن وضع وقف إطلاق النار، قال لصحفيين اليوم "أصفه بأنه الأضعف حاليا، بعد قراءة هذه الحثالة (الرد) التي أرسلوها إلينا. بل إنني لم أكمل قراءتها".

وطالبت طهران في ردها أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز ودعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع العقوبات وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني.

واقترحت الولايات المتحدة إنهاء القتال قبل بدء المحادثات بشأن أكثر القضايا حساسية، ومنها البرنامج النووي الإيراني.