تشييع جثامين ضحايا حادث طريق سنديون

شيّع أهالي عزبة الشرقاوي بسنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، جثامين ضحايا حادث الطريق السريع في سنديون إلى مثواهم الأخير، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وأسر الضحايا، وذلك عقب انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن من قبل جهات التحقيق المختصة في القليوبية.



وكان الحادث قد أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بينهم أم وابنتها وطفلتين، وإصابة سيدة أخرى وطفلة يرقدون في مستشفى قليوب التخصصي، إثر اصطدام سيارة نقل بهم خلال عبورهم الطريق عقب خروج الأطفال من المدرسة.



وشهدت مراسم الجنازة حضورًا كبيرًا من أهالي القرية الذين خيمت عليهم حالة من الصدمة والحزن، مطالبين بتشديد الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المتكررة على طريق سنديون السريع.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها في الواقعة.