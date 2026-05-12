ثقب في الجدار كشف المتهم.. حبس لص الهواتف بطهطا بعد سقوطه بقبضة الأمن

قررت النيابة العامة حبس المتهم بسرقة محل هواتف محمولة بمدينة طهطا شمالي المحافظة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في فك غموض الواقعة وضبط المتهم خلال وقت قياسي، عقب اقتحامه المحل عبر الحائط الخلفي والاستيلاء على عدد من الهواتف المحمولة.

ماذا حدث؟

البداية كانت مع بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من صاحب محل هواتف بشارع المحطة بمدينة طهطا، أكد فيه اكتشافه وجود كسر وفتحة بالحائط الخلفي للمحل من ناحية شريط السكة الحديد، إلى جانب اختفاء عدد من الهواتف فور حضوره لفتح المحل صباحًا.

وعقب البلاغ، تحرك فريق بحث جنائي بإشراف العقيد محمد سيف رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم حازم علي وكيل الفرع، بينما تولى الرائد أحمد إسماعيل رئيس مباحث قسم طهطا قيادة التحريات، بمشاركة ضباط وحدة المباحث، لكشف تفاصيل الجريمة والوصول إلى مرتكبها.

واعتمدت التحريات على مراجعة كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الجاني، حيث توصلت جهود البحث إلى تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 33 عامًا ومقيم بدائرة مركز طهطا.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه استغل هدوء المنطقة ليلًا، وقام بإحداث فتحة بالحائط الخلفي للمحل، ثم تسلل إلى الداخل واستولى على الهواتف المحمولة قبل الهروب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت قرارها بحبس المتهم على ذمة القضية لحين استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات الواقعة.