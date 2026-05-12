بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

شارك الفنان محمد الشقنقيري، عبر حسابه الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام ، صورأ تجمعه بزوجته من حفل زفاف ابنة باسل سماقية.

تفاصيل إطلالة زوجة محمد الشقنقيرى..

وظهرت زوجة الشقنقيرى، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون الأزرق الكب المتداخل معه اللون الاسود، ونسقت مع هذه الإطلالة بعض المجوهرات .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها وسر رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الفنان محمد الشقنقيري يتهم فيه 3 أشخاص هم سيدة ونجلها وخفير، بوضع حجارة أمام مطعمه الخاص بغرض إجباره على دفع إتاوة وأموال لهم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات