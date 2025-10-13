قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادات في غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الـمـفـرج عـنـهـم
جيش الاحتلال: مستعدون لاستقبال محتجزين إضافيين سينقلهم الصليب الأحمر لاحقا
إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين
الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
رئاسة الجمهورية تعلن جدول قمة شرم الشيخ للسلام
لجهوده في وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به
عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى
قمة شرم الشيخ تؤكدها… القاهرة تثبت قدرتها على قيادة مسار التهدئة وترسيخ الاستقرار الإقليمي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين
فن وثقافة

سندي الأول.. محمد الشقنقيري برفقة نجله في أحداث ظهور

محمد الشقنقيري
محمد الشقنقيري
يمنى عبد الظاهر

نشر الفنان محمد الشقنقيري صورة تجمعه بنجله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 وعلق علي الصوره قائلا “ابني سندي الأول”، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الشقنقيري عن نجله الذي أصبح في مرحلة الشباب.

وفي سياق اخر حرر الفنان محمد الشقنقيري محضرًا بديوان قسم شرطة أول أكتوبر، يتهم فيه 3 أشخاص بوضع حجارة أمام مطعمه بغرض إجباره علي دفع إتاوة وأموال لهم بدائرة القسم.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الفنان محمد الشقنقيري يتهم فيه 3 أشخاص هم سيدة ونجلها وخفير، بوضع حجارة أمام مطعمه الخاص بغرض إجباره على دفع إتاوة وأموال لهم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

