سندي الأول.. محمد الشقنقيري برفقة نجله في أحداث ظهور

نشر الفنان محمد الشقنقيري صورة تجمعه بنجله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق علي الصوره قائلا “ابني سندي الأول”، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الشقنقيري عن نجله الذي أصبح في مرحلة الشباب.

وفي سياق اخر حرر الفنان محمد الشقنقيري محضرًا بديوان قسم شرطة أول أكتوبر، يتهم فيه 3 أشخاص بوضع حجارة أمام مطعمه بغرض إجباره علي دفع إتاوة وأموال لهم بدائرة القسم.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الفنان محمد الشقنقيري يتهم فيه 3 أشخاص هم سيدة ونجلها وخفير، بوضع حجارة أمام مطعمه الخاص بغرض إجباره على دفع إتاوة وأموال لهم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات