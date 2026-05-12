عبد الرحمن أبو زهرة من المسرح القومي إلى الحسين.. جثمانه يودّع محبيه في مشهد مهيب

مرّ جثمان الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة من أمام مسجد الحسين بعد مروره من أمام المسرح القومي قبل تشييع جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك تنفيذًا لوصية الراحل.

وشهدت لحظات مرور الجثمان حالة من التأثر بين الحاضرين، الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الفنان الراحل، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة التي امتدت لعقود في المسرح والسينما والتلفزيون.



جنازة عبد الرحمن أبو زهرة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحل ظهر اليوم داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور أفراد أسرته وعدد من نجوم الفن ومحبيه، وسط حالة من الحزن على رحيله.

وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

رحل عن عالمنا مساء امس الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض و بعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.



ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز رموز التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة قدّم خلالها عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي ما زالت تُعرض وتُناقش حتى اليوم.