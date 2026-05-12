جامعة المنصورة تستضيف نهائي «Hult Prize Egypt 2026» لريادة الأعمال

استضافت جامعة المنصورة،، التصفيات النهائية لمسابقة «Hult Prize Egypt 2026»، أكبر مسابقة طلابية عالميًّا في مجال ريادة الأعمال المجتمعية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «Hult Prize» العالمية.

وقد شارك في المسابقة أكثر من 60 شركة ناشئة تمثل نحو 40 جامعة مصرية، في حدث يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الجامعات المصرية في مجال الابتكار والشركات الناشئة الطلابية.

نُظمت الفعاليات برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور دولي ومحلي رفيع المستوى، إلى جانب نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء المتخصصين في مجالات الابتكار والاستثمار والشركات الناشئة.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويانا دباغية، المدير الإقليمي لجائزة «Hult Prize» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور أحمد فكري، المشرف العام على جائزة «Hult Prize» بجامعة المنصورة، وعمداء ووكلاء الكليات بجامعة المنصورة، وممثلي الجامعات المصرية المشاركة، وأعضاء لجان التحكيم والخبراء المتخصصين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

كما حضر الدكتور أحمد القرني، مدير المشروعات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولمياء خيرت، مسؤول المشروعات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومهند حميدة، منسق برنامج GGJAP ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب عدد من مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخبراء التنمية الدولية والاستثمار وريادة الأعمال، وممثلي المؤسسات والشركات الداعمة للابتكار والشركات الناشئة.

وشهدت التصفيات النهائية منافسات قوية بين أكثر من 60 شركة ناشئة تمثل 40 جامعة مصرية، حيث جرى تصعيد أفضل 6 فرق إلى المرحلة النهائية من العروض التنافسية أمام لجنة التحكيم الدولية، تمهيدًا لاختيار أفضل 3 مشروعات على مستوى الجمهورية.

وعقب يوم حافل بالعروض التنافسية والنقاشات أمام لجنة التحكيم الدولية، أُعلنت النتائج النهائية للمسابقة، التي أسفرت عن فوز فريق «CuraX» من جامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، ليمثل مصر في النهائيات العالمية المقرر عقدها بالعاصمة البريطانية لندن خلال سبتمبر 2026، للمنافسة على الجائزة الكبرى البالغة مليون دولار أمريكي.

وجاء فريق «Reno MOF» من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في المركز الثاني، وحصل فريق «WonderWand» من جامعة المنصورة على المركز الثالث، بعد منافسات قوية عكست المستوى المتقدم للأفكار والمشروعات الطلابية المشاركة.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن استضافة جامعة المنصورة لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الجامعة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب ما تمتلكه من بنية أكاديمية وتنظيمية قادرة على استضافة الفعاليات الكبرى في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، فيما يعد تعزيزا لحضور الجامعة في منصات الابتكار وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء بيئة تعليمية داعمة للإبداع، وتمكين الطلاب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية قادرة على المنافسة محليًّا ودوليًّا، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويعزز دور الجامعات المصرية كمحرك رئيسي للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن ما حققه طلاب جامعة المنصورة في المسابقة يؤكد نجاح الجامعة في ترسيخ ثقافة الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، فضلًا عن دعم الأفكار الريادية القادرة على تقديم حلول للتحديات المعاصرة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور طارق غلوش بضيوف الجامعة والمشاركين في نهائي المسابقة، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها جامعة المنصورة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وحرصها على توفير بيئة محفزة للإبداع قادرة على اكتشاف الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

كما أكد الدكتور طارق غلوش أن التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة تتطلب أفكارًا مبتكرة وغير تقليدية تتحول إلى فرص حقيقية وشركات ناشئة قادرة على تقديم حلول فعّالة في مجالات التنمية المستدامة والمناخ والإنتاج والتكنولوجيا.

وأوضح أن الجامعات لم تعد تقتصر على دورها التقليدي في نقل المعرفة، بل أصبحت منصات حقيقية لتحويل الأفكار والبحث العلمي إلى منتجات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، مشيرًا إلى أن كبرى الشركات العالمية بدأت في الأصل كأفكار طلابية داخل الجامعات، وأضاف: «كل فكرة عظيمة تبدأ بمحاولة.. استمروا في الحلم والعمل والإيمان بقدرتكم على صناعة التغيير».

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد فكري أن جامعة المنصورة شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال ريادة الأعمال، حيث تضاعف عدد الشركات المشاركة هذا العام ليصل إلى 112 شركة ناشئة، نتيجة تنفيذ أكثر من 25 ورشة تدريبية متخصصة لدعم الطلاب وتأهيلهم.

وأكد أن نسخة هذا العام تُعد من أقوى النسخ التي شهدتها المسابقة، سواء من حيث جودة الأفكار أو حجم المشاركة، مشيرًا إلى أن «Hult Prize» لم تعد مجرد مسابقة، بل أصبحت منصة دولية حقيقية لإعداد قادة ورواد أعمال قادرين على إحداث تأثير عالمي.