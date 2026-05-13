نائب محافظ الوادي الجديد يشهد تسليم شهادات برنامج IT Professional بمركز الداخلة

شهد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، فعاليات ختام منحة معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبرنامج IT Professional، والتي نُفذت على مدار أربعة أشهر بالتعاون مع المحافظة بمركز الداخلة، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والعميد علي كمال مدير برنامج تعزيز المواطنة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمد وجيه مدير مركز تدريب الحاسب الآلي بالمحافظة، وعددٍ من القيادات والمدربين بالوزارة.

وتضمنت الفعاليات استعراض مشروعات التخرج التي نفذها المتدربون في عددٍ من المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي، وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة الداعمة لرفع قدرات الإنتاج وتحسين الخدمات الرقمية، بما يعكس ما اكتسبه المشاركون من مهارات تقنية وتطبيقية خلال فترة التدريب.

وفى كلمته ، نقل نائب المحافظ تحيات وتهنئة السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد للمتدربين، مشيدةً بما حققته المنحة من صقلٍ للمهارات وتنميةٍ للقدرات التقنية والمعرفية، مؤكداً حرص المحافظة على دعم التوسع فى برامج بناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب ، بما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي، وتعزيز فرص العمل وريادة الأعمال ، مشيرا إلى أنه من المقرر توفير ٧ منح تدريبية جديدة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عددٍ من البرامج التخصصية، استمرارًا لجهود دعم وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية بمختلف مراكز المحافظة.

وفي ختام الفعاليات، قام كجك بتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لشباب الخريجين المشاركين بالمنحة، وذلك بقاعة سيد سيف بمدينة الداخلة، وسط حضور من المواطنين وأهالي الخريجين في إطار جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الرقمية الحديثة.