انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 13 مايو 2026

ننشر سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الأربعاء وسط حالة من الاستقرار النسبي مع ميل طفيف للتراجع مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وسط متابعة مكثفة من المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب المحلي، في ظل ارتباط مباشر بين سعر الذهب في مصر وسعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار في البنوك وسوق الصاغة.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

سجل سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 4693.07 دولار، وسط تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية نتيجة تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة الذهب داخل الأسواق المحلية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 7985 جنيهًا للبيع و7935 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأعلى قيمة في سوق الذهب ويعكس بشكل مباشر حركة التسعير العالمية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر نحو 6985 جنيهًا للبيع و6945 جنيهًا للشراء، ويعد العيار الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاهات سوق الذهب المحلي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5985 جنيهًا للبيع و5955 جنيهًا للشراء، ويستخدم بكثرة في المشغولات الذهبية الحديثة والمجوهرات الاقتصادية.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4655 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، ويعد من الأعيرة المناسبة للشرائح الاقتصادية في سوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 55880 جنيهًا للبيع و55560 جنيهًا للشراء، مع استمرار حالة الترقب في حجم الطلب داخل السوق المحلي.

سعر الأونصة بالجنيه المصري

بلغ سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 248295 جنيهًا للبيع و246875 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية.

سعر الدولار في سوق الصاغة اليوم

استقر سعر الدولار في سوق الصاغة عند 52.91 جنيه، وهو ما ساهم في حالة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب داخل السوق المصري.

مقارنة أسعار الذهب اليوم وأمس الثلاثاء

كانت أسعار الذهب أمس الثلاثاء قد سجلت: عيار 21 عند 6995 جنيهًا بدون مصنعية عيار 24 عند 7994 جنيهًا الجنيه الذهب عند 55960 جنيهًا الأونصة عالميًا عند 4715 دولارًا

وتشير المقارنة إلى تراجع طفيف في بعض الأعيرة مع استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق.

تحليل حركة أسعار الذهب في مصر

يربط خبراء سوق الذهب بين حركة الأسعار الحالية وعدة عوامل رئيسية أبرزها:

تحركات سعر الذهب عالميًا

تغيرات سعر الدولار في البنوك وسوق الصاغة

حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية

اتجاهات الاستثمار في الذهب كملاذ آمن

ويؤكد الخبراء أن استمرار التذبذب العالمي قد يؤدي إلى تغيرات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويبحث المهتمين عن أسعار الذهب الآن بهذه الكلمات: أسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الذهب اليوم، عيار 21 اليوم، سعر الذهب عيار 24، سعر الذهب عيار 18، سعر الجنيه الذهب، سعر الأونصة اليوم، سعر الذهب في الصاغة، سعر الدولار في مصر، الذهب الآن، توقعات أسعار الذهب، أسعار الذهب عالميًا

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي مع تراجع محدود في بعض الأعيرة مقارنة بتعاملات أمس، وسط ترقب لحركة السوق العالمي وسعر الدولار، مما يجعل متابعة سعر الذهب اليوم في مصر أمرًا مهمًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق.