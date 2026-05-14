تصل لـ ‏65 ألف جنيه.. كايي تخفض أسعار E5 وX7

أعلنت شركة كايي مصر عن إطلاق عرض ‏ترويجي ممتد من 13 مايو حتى 31 مايو 2026، يتضمن خصومات فورية وقيمة على ثلاث فئات من سياراتها، بالإضافة ‏إلى حزمة صيانات مجانية.

تشمل عروض الإحتفال بمرور عام على العلامة بالسوق المصري الموديلات كايي ‏E‏5 السيدان ‏و كايي ‏X‏7 الـ ‏SUV، حيص يصل من 10 الاف جنيه الي 65 الف جنيه .

وتعتمد في جميع فئات كايي ‏E‏5 السيدان، على محرك 1.5 لتر تيربو يولد 156 حصان وعزم 230 ‏نيوتن متر، متصل بناقل حركة ‏CVT‏ بـ 9 سرعات ونظام تعليق خلفي متعدد الوصلات لضمان أقصى درجات الثبات.‏

وتتميز فئة ‏Premium‏، على جنوط 17 بوصة، 4 وسائد هوائية، فتحة سقف كهربائية، ومصابيح ‏LED‏ أمامية وخلفية عرضية، بينما تاتي فئة ‏Flagship‏ بكاميرا بانورامية 360 درجة، مقعد سائق كهربائي، شحن لاسلكي ‏للهاتف، وإضاءة محيطية داخلية مع نظام صوتي من 6 سماعات.‏

أما السيارة كايي ‏X‏7 الـ ‏SUV‏ فتاتي بمحرك 1.6 لتر تيربو يضخ 197 حصان وعزم 290 نيوتن متر، مع ناقل حركة ‏DCT‏ رطب بـ 7 ‏سرعات، و قاعدة عجلات بطول 2,800 مم توفر مساحة داخلية رائدة، مع صندوق خلفي يصل ‏إلى 1,566 ‏لتر عند طي المقاعد، وجنوط رياضية قياس 20 بوصة‎.‎

ورؤية بانورامية 540 درجة (تشمل أسفل السيارة)، فرامل طوارئ أوتوماتيكية (‏AEB‏)، تحذير ‏تصادم أمامي (‏FCW‏)، ومغادرة المسار (‏LDW‏).‏

وصرح المهندس محمد إبراهيم فرج، رئيس مجلس إدارة شركة كايي موتورز إيجيبت:‏"نحن فخورون بما حققناه خلال عامنا الأول، ونعمل حالياً على التوسع في التجميع المحلي للسيارات تعميقا ‏للصناعة الوطنية، وسنعلن قريبا عن خطوات ملموسة في هذا الاتجاه".‏

أما عن اسعار سيارات كايي فتاتي كالتالي:

- كايي ‏E‏5 ‏فئة ‏Premium بسعر 870.000 جنيه بدلا من 880.000 جنيه ‏

- كايي ‏E‏5 فئة ‏Flagship بسعر 940.000 جنيه ‏بدلا من 950.000‏ جنيه ‏

- كايي ‏X‏7 ‏فئة ‏Flagship‏ بسعر 1.399.900 جنيه ‏بدلا من 1.465.000‏ جنيه