تصل لـ ‏65 ألف جنيه.. كايي تخفض أسعار E5 وX7

أعلنت شركة كايي مصر عن إطلاق عرض ترويجي ممتد من 13 مايو حتى 31 مايو 2026، يتضمن خصومات فورية وقيمة على ثلاث فئات من سياراتها، بالإضافة إلى حزمة صيانات مجانية.
تشمل عروض الإحتفال بمرور عام على العلامة بالسوق المصري الموديلات كايي E5 السيدان و كايي X7 الـ SUV، حيص يصل من 10 الاف جنيه الي 65 الف جنيه .
وتعتمد في جميع فئات كايي E5 السيدان، على محرك 1.5 لتر تيربو يولد 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT بـ 9 سرعات ونظام تعليق خلفي متعدد الوصلات لضمان أقصى درجات الثبات.
وتتميز فئة Premium، على جنوط 17 بوصة، 4 وسائد هوائية، فتحة سقف كهربائية، ومصابيح LED أمامية وخلفية عرضية، بينما تاتي فئة Flagship بكاميرا بانورامية 360 درجة، مقعد سائق كهربائي، شحن لاسلكي للهاتف، وإضاءة محيطية داخلية مع نظام صوتي من 6 سماعات.
أما السيارة كايي X7 الـ SUV فتاتي بمحرك 1.6 لتر تيربو يضخ 197 حصان وعزم 290 نيوتن متر، مع ناقل حركة DCT رطب بـ 7 سرعات، و قاعدة عجلات بطول 2,800 مم توفر مساحة داخلية رائدة، مع صندوق خلفي يصل إلى 1,566 لتر عند طي المقاعد، وجنوط رياضية قياس 20 بوصة.
ورؤية بانورامية 540 درجة (تشمل أسفل السيارة)، فرامل طوارئ أوتوماتيكية (AEB)، تحذير تصادم أمامي (FCW)، ومغادرة المسار (LDW).
وصرح المهندس محمد إبراهيم فرج، رئيس مجلس إدارة شركة كايي موتورز إيجيبت:"نحن فخورون بما حققناه خلال عامنا الأول، ونعمل حالياً على التوسع في التجميع المحلي للسيارات تعميقا للصناعة الوطنية، وسنعلن قريبا عن خطوات ملموسة في هذا الاتجاه".
أما عن اسعار سيارات كايي فتاتي كالتالي:
- كايي E5 فئة Premium بسعر 870.000 جنيه بدلا من 880.000 جنيه
- كايي E5 فئة Flagship بسعر 940.000 جنيه بدلا من 950.000 جنيه
- كايي X7 فئة Flagship بسعر 1.399.900 جنيه بدلا من 1.465.000 جنيه