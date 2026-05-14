الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

معاينة داخل المدرسة وسماع أقوال التلميذات .. النيابة الإدارية تُصعد التحقيقات في هتك عرض طفلة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في تحرك سريع لكشف تفاصيل واحدة من الوقائع التي أثارت حالة من الغضب داخل الشارع السوهاجي، كثفت النيابة الإدارية تحقيقاتها بشأن اتهام عامل خدمات معاونة بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة سوهاج بارتكاب واقعة هتك عرض لتلميذة بالصف الثاني الابتدائي داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي.

وألقت الواقعة بظلالها على أولياء الأمور، وأثارت تساؤلات حول منظومة الإشراف والرقابة داخل المدارس، في ظل مطالبات بتشديد إجراءات الحماية والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية.

وشهدت المدرسة محل الواقعة تحركات موسعة لفريق من أعضاء النيابة الإدارية، الذين انتقلوا لإجراء معاينة ميدانية دقيقة لموقع الحادث، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، وذلك ضمن التحقيقات التي تباشرها النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الأول، للوقوف على أي أوجه تقصير إداري أو إشرافي قد تكون ساهمت في وقوع الواقعة.

وضم فريق التحقيق كلًا من المستشارة أسماء عبد الكريم النجار، وعرفات عنبر، وإيمان عبد السميع، تحت إشراف المستشار عمر عبد اللطيف، وبحضور مسؤولي الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم.

وخلال المعاينة، استمعت النيابة إلى أقوال التلميذة المجني عليها بحضور الأخصائي الاجتماعي، كما تم سماع شهادات عدد من زميلاتها داخل المدرسة، في محاولة لإعادة رسم تفاصيل ما جرى خلال اليوم الدراسي.

كما أجرت النيابة معاينة فنية للممرات ودورات المياه التي أشارت إليها الطفلة خلال التحقيقات، مع إعداد رسم كروكي تفصيلي للمكان، بهدف تحديد مدى توافر عناصر التأمين والإشراف داخل المدرسة وقت الواقعة.

وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة الإدارية عدة قرارات عاجلة، من بينها فحص سجلات الإشراف والحضور والانصراف، واستدعاء المختصين بالإدارة التعليمية، إلى جانب مراجعة الوضع الوظيفي والقانوني للمتهم.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجنائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مسئوليته عن الواقعة.

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

