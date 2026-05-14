التجهيز لتسليم أراضي ورش بالمنطقة الحرفية والصناعية باللواء صبيح بالفرافرة الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد عن الإعداد والتجهيز لتنفيذ أعمال تسليم أراضي الورش بالمنطقة الحرفية والصناعية باللواء صبيح تنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد كاستجابةٍ مباشرة لشكاوى ومطالب الأهالي، حيث وجهت المحافظ بحزمة من الإجراءات والتكليفات التنفيذية، كما يجرى مراجعة موقف تخصيص أراضي جمعية إسكان المعلمين، لدراسة الموقف القانوني وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحفظ حقوق المتقدمين.



وقال سلامة على محمد رئيس مركز الفرافرة أنه يجرى التنسيق مع مديرية الطرق لدراسة استكمال رصف الطرق الداخلية غير المدرجة بالخطة، وفق خطة مرحلية تأخذ في الاعتبار ما تم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في مبادرة إحلال استخدام الطاقة الشمسية بالمنشآت الحكومية والمنازل المواطنين؛ لترشيد الاستهلاك وتخفيف الاحمال.

وأضاف رئيس المركز أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تبحث آلية تشغيل محطه الصرف الصحي بصورة منتظمة طبقًا للاشتراطات البيئية وكذلك دراسة تغطية المصرف المحيط بالقرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.