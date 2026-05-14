الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.. 27 مليون أسرة في مصر خلال يناير 2026

آية الجارحي

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس  الموافق 14 / 5 / 2026 بياناً صحفياً بمناسبة اليــــوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام.

البيان أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشي للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

 يعكس اليوم الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر ودورها في التنمية. ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار “   الأسر، وعدم المساواة، ورفاهية الطفل    “                                                      

عدد سكان العالم 

- وفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة مـن المـتوقع أن يبلغ عدد ســـكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصـف عام 2035، ويبـلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050. 

عدد الأسر التي تعيش في الحضر 

- وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2026

11.9 مليون أسرة تعيش في الحضر مقابل 15 مليون اسرة تعيش في الريف عام 2026  

عـــدد الأسر المصرية 

بلغ عدد الأسر المصرية

 26.9 مليون أسرة.

55.7٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (15مليون أسرة)، 44.3٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.9 مليون أسرة).

التركيب العمري لأفراد الأسر

30.6٪ من الأفراد في الفئة العمرية) أقل من 15 سنة).

25.6٪ من الأفراد في فئة الشباب (15-29 سنة).

37.7٪ من الأفراد في سن العمل (30-64 سنة).

6.1٪ نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).

إحصاءات التعليم

     وفقا لإحصاءات التعليم العام للعام الدراسي (2024/2025): 

25 مليون و330 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي: 

1.3 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي

13.4 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي

6.5 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي.

4 مليون و531 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (2.4 مليون طالب بالثانوي العام،

 1.0 مليون بالصناعي، 799.1 ألف بالتجاري، 70.1 ألف بالفندقي، 219.9 ألف بالزراعي). 

174.3 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة.  

3 مليون و991 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي منهم 49.7٪ من الإناث و50.3٪ من الذكور.

 الزواج والطلاق عام 2024

بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 936739 عقد زواج عام 2024 بمعدل 8.8 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية   273892حالة طلاق لنفس العام بمعدل 2.6 لكل ألف من السكان.

  القوى العاملة عام 2025

بلغ معدل البطالة في الحضر 9.8% عام 2025 مقابل 9.6% عام 2024، كما بلغ 3.5% في الريف مقابل 4.2% عام 2024.

بلغ معدل البطالة بين الذكور 3.7% عام 2025 مقابل 4.2% عام 2024، بينما بلغ معدل البطالة بين الاناث 15.3% عام 2025 مقابل 17.1% عام 2024.

بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 46.2% من إجمالي عدد السكان (15 سنة فأكثر) عام 2025   مقابل 44.2% في عام 2024.

بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 45.6% عام 2025 مقابل 44.0% عام 2024، بينما بلغ في الريف 46.7% عام 2025 مقابل 44.4% عام 2024.

أهم جهود الحكومة المصرية من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر المصري

  شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة توجهًاً واضحًا نحو الارتقاء بمستوى معيشة الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. وقد تبنّت الحكومة المصرية مجموعة متكاملة من السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، وتسعى إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا، يتمتع أفراده بمستوى معيشي لائق وحياة كريمة.

- فقد رفعت الدولة مخصصات الإنفاق العام على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 742.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مقابل 635.9 مليار جنيه لموازنة العام المالي السابق أي بمعدل نمو (16.8%)

- زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 160 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مقابل 134.2 مليار جنيه لموازنة العام المالي السابق أي بمعدل نمو (19.3%)، وتشمل دعم رغيف الخبز والذي بلغ 116 مليار جنيه بموازنة 2025/2026.

- 13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بموازنة العام المالي 2025 /2026 مقابل 11.9 مليار جنيه لموازنة العام المالي السابق بمعدل نمو (14.3%).

- 54 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي، ليبلغ عدد الاسر المستفيدة إلى 5.2 مليون أسرة. بينما 147 مليون جنيه لمعاش الطفل ليبلغ عدد الاسر المستفيدة إلى

 30 ألف أسرة. كما بلغت إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة إلى 1.5 مليار جنيه لتستفيد منه 23 ألف أسرة.

- البدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" بالخطة الاستثمارية لعام 2025/2026 باستثمارات 25 مليار جنيه في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، لتغطى هذه المرحلة 20 محافظة.

- بلغت مخصصات الصحة في موازنة العام المالي 2025 /2026 نحو 618 مليار جنيه، بزيادة نحو 122.3 مليار جنيه عن العام السابق)

- بلغت مخصصات التعليم ما قبل الجامعي 684.7 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي إلى 358.2 مليار جنيه والبحث العلمي إلى 173 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026.

