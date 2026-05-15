الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
تحقيقات وملفات

كيف استعدت تعليم قنا لامتحانات نهاية العام؟

مديرية تعليم قنا
مديرية تعليم قنا
يوسف رجب

أنهت مديرية التربية والتعليم بقنا، استعداداتها النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026م المقرر أن تبدأ الامتحانات غدا السبت 16 مايو، وتستمر حتى الخميس 11 يونيو المقبل.

وقال طارق محمد سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام 60518 طالب وطالبة، موزعين على 297 لجنة على مستوى المحافظة.

وشدد سعد الدين، على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، بالإضافة إلى حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتوفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، وتطبيق أقصى درجات التأمين لأسئلة الامتحانات، والتأكيد على مطابقتها للمواصفات الفنية والورقة الامتحانية الواضحة الخالية من الغموض.

وأضاف سعد الدين،  بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لتكون على تواصل مستمر على مدار الساعة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير وانتظام الامتحانات.

جدير بالذكر، أن امتحانات صفوف النقل تبدأ السبت 16 مايو 2026 م، وتستمر حتى السبت 23 مايو 2026، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 6 يونيو، وتستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026م.

