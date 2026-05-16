قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يوجه رسالة لبابا الفاتيكان حول مضيق هرمز
3 نهائيات في يوم.. ساحر الزمالك والدون يغازلان اللقب القاري والروبوت يترقب
نقل جثامين ضحايا قارب الهجرة غير الشرعية إلى الإسكندرية لبيان أسباب الوفاة
"ساعتين بدل ساعة ونصف"..تعديل زمن امتحان عربي 3 ابتدائي بجميع المدارس
29 جنيه هبوطًا.. أسعار الدواجن البيضاء تعود إلى 75 جنيهًا بالمزارع
لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه
رئيس الوزراء: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة
نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين
فرصة أخيرة.. معتمد جمال يحدد مصير نجم سوبر في إياب نهائي الكونفدرالية
وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"مصر الخير" تنفذ 4 قوافل طبية لدعم صحة المرأة بمركز نجع حمادى

قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا
يوسف رجب

نفذت مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، عددًا من القوافل الطبية المتخصصة لدعم صحة المرأة بقرى مركز نجع حمادي، وذلك ضمن أنشطة مشروع تنمية قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وشهدت القوافل تقديم خدمات طبية مجانية في عدد من التخصصات، إلى جانب خدمات التحاليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان، مع تنفيذ ندوات توعوية تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى السيدات وتعزيز ثقافة الكشف المبكر.

وتم تنفيذ 4 قوافل طبية بقرى: "بهجورة ، الحلفاية قبلي ، أولاد نجم ، النجاحية"، في إطار استكمال المستهدفات الصحية للمشروع.

وأسفرت القوافل عن تقديم خدماتها ل1270 سيدة، بإجمالي أكثر من 3000 خدمة طبية متنوعة، بما يعكس حجم التدخل الصحي المباشر داخل القرى المستهدفة، ودوره في تعزيز وصول الخدمات الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور خالد عمران، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، بأن القوافل تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية والوصول بالخدمة الطبية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المرأة، باعتبارها محورًا رئيسيًا في تنمية الأسرة والمجتمع.

وأضاف عمران، أن التعاون بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والجمعيات الأهلية الشريكة، أسهم في نجاح تنفيذ القوافل وتحقيق أثر صحي وتنموي ملموس داخل القرى المستهدفة بمحافظة قنا.

ولفت إلى أن ذلك يأتى في إطار توجه مؤسسة مصر الخير، نحو تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة تسهم فى تحسين جودة الحياة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

قنا نجع حمادي القوافل الطبية قوافل طبية تحسين جودة الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد

أرشيفي

الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

الأهلي

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

ترشيحاتنا

الاهلي

موقع مغربي: كالمار السويدي يقرر ضم نجم الأهلي

امام عاشور

حقيقة وصول عرض رسمي من الدوري السعودي لضم إمام عاشور

تكييف

في وضح النهار.. سرقة تكييف مسجد بالقناطر الخيرية

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

فيديو

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد