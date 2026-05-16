"مصر الخير" تنفذ 4 قوافل طبية لدعم صحة المرأة بمركز نجع حمادى

نفذت مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، عددًا من القوافل الطبية المتخصصة لدعم صحة المرأة بقرى مركز نجع حمادي، وذلك ضمن أنشطة مشروع تنمية قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، وتحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وشهدت القوافل تقديم خدمات طبية مجانية في عدد من التخصصات، إلى جانب خدمات التحاليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان، مع تنفيذ ندوات توعوية تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى السيدات وتعزيز ثقافة الكشف المبكر.

وتم تنفيذ 4 قوافل طبية بقرى: "بهجورة ، الحلفاية قبلي ، أولاد نجم ، النجاحية"، في إطار استكمال المستهدفات الصحية للمشروع.

وأسفرت القوافل عن تقديم خدماتها ل1270 سيدة، بإجمالي أكثر من 3000 خدمة طبية متنوعة، بما يعكس حجم التدخل الصحي المباشر داخل القرى المستهدفة، ودوره في تعزيز وصول الخدمات الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور خالد عمران، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، بأن القوافل تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية والوصول بالخدمة الطبية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المرأة، باعتبارها محورًا رئيسيًا في تنمية الأسرة والمجتمع.

وأضاف عمران، أن التعاون بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والجمعيات الأهلية الشريكة، أسهم في نجاح تنفيذ القوافل وتحقيق أثر صحي وتنموي ملموس داخل القرى المستهدفة بمحافظة قنا.

ولفت إلى أن ذلك يأتى في إطار توجه مؤسسة مصر الخير، نحو تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة تسهم فى تحسين جودة الحياة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا.